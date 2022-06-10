Fırtına Ozan için düğmeye basıyor

Süper Lig’de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi’nde hem ligde hem de kupada başarılı olacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Bordo-mavililerin transfer yapmak istediği bölgelerden biri de stoper hattı olarak öne çıkıyor.

Geride kalan sezonda gerek sakatlıklar gerek kart cezaları nedeniyle bu bölgede sıkıntı yaşayan Trabzonspor, 3 kulvarda birden mücadele edeceği yeni sezonda sıkıntı yaşamak istemiyor.

Alternatifli bir listeye sahip olan bordo-mavililerde bu bölge için öne çıkan isimlerden birinin ise Ozan Kabak olduğu ifade edildi. Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın da kadrosunda görmek istediği milli oyuncu için önümüzdeki günlerde temasların sıklaştırılacağı öğrenildi.

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Bonservisi Alman ekibi Schalke’de bulunan, geride kalan sezonu ise İngiliz ekibi Norwich’te kiralık geçiren 22 yaşındaki oyuncunun 13 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Fiyatının yüksek olması nedeniyle Trabzonspor oyuncuyu kiralama yoluna gidecek.

Ozan Kabak, Milli Takım kampına topla gelmeyi deniyor😀pic.twitter.com/4mYoQzrvF2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 3, 2021