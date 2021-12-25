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Fırtına rekor için sahada

Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçına tarihi rekor için çıkacak. Bordo-mavililer, taraftarı önünde rakibi karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde, ilk yarılar itibarıyla Süper Lig’de en çok puan toplayan ekip olarak adını tarihe yazdıracak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtına rekor için sahada
Bordo-mavililer açık ara farkla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de ilk yarının son maçında Başakşehir’i konuk edecek. Bugün saat 19.00’da Medical Park Stadyumu’nda rakibini ağırlayacak olan bordo-mavililer, taraftarı önünde Türk futbol tarihinde yeni bir rekor kırmak için mücadele edecek.

Trabzonspor, bu sezon 18. hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan topladı. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde ilk yarılar itibarıyla Süper Lig’de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçecek.

Fenerbahçe'yi yakaladı

Süper Lig’in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Bordo-mavililer, deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup ederek puanını 45’e çıkardı ve sarı-lacivertlilerin söz konusu sezonda elde ettiği en yüksek puanı ilk yarının bitimine bir hafta kala yakaladı.

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk yarının bitimiyle puanını 48’e çıkarmanın yanı sıra ilk yarılarda en çok puan toplayan takım unvanına da sahip olmayı planlıyor.

Beşiktaş 44 puan toplamıştı

Geçtiğimiz sezon 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig’in ilk yarısında Beşiktaş, oynadığı 20 maçta 44 puanı hanesine yazdırmıştı. 1995-96’da Trabzonspor 44, 1996- 97’de Galatasaray 44, 1988-89’da Beşiktaş 44, 1987-88’de Galatasaray 43 puan toplayarak sezonların ilk yarıları itibarıyla en yüksek puan toplayan ekipler olmuştu.

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