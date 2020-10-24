Fırtına yine sert esecek

Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Trabzonspor’da istikrarsız görüntünün giderilmesi için yoğun çaba gösteriliyor. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, istikrarı yakalayarak zirvede yer alan bir takım olacaklarına inandıklarını söyledi. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Ağaoğlu, geçen sezon istikrarlı grafik çizmelerine rağmen koronavirüs pandemisi döneminde maçların seyircisiz oynanmasının dezavantajını yaşadıklarını ve bu olumsuzlukların bu sezon da devam ettiğini, sadece sahada değil, saha dışında da mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi.

"TARAFTARIMIZLA VARIZ"

Seyircisiz maçların en azla Trabzonspor’u etkilediğine dikkat çeken başkan Ağaoğlu, “Trabzonspor, taraftarıyla var olmuş bir takım. Taraftar olmayınca çok yalın bir takım haline geliyoruz. Kaliteli futbolcularımızın olmasına rağmen tribün desteği olmadığında sıkıntı yaşıyoruz. Bir de buna takımda istenmeyen eksiklikler eklenince sıkıntı yaşıyoruz. Bir maça hazırlanıyorsunuz, sistem ve oyun taktiği ile kadronuz belli. Maça 24 saat kala Kovit-19 testi pozitif çıkan oyuncular olunca tüm hesaplarınız alt üst oluyor. Buna alışmak zorundayız. Futbol dünyası alışılagelmişin dışında ayrı bir dünyada mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

"NEWTON’LA DEVAM"

Trabzonspor’un gündeminde teknik adam değişikliği olmadığına da değinen Ağaoğlu, “Başarı kriterini saha sonuçlarına göre değil, istikrarlı görünüşe göre belirliyoruz. Yeni bir kadro, yeni bir anlayış içinde önümüzde daha oynayacağımız 35 maç var. Zaman içinde bu takımın yoluna gireceğine ve özlenen futbolu izleteceğine inanıyorum. Hesapta olmayan eksiklikler nedeniyle uyum dönemini sağlayamadık. Trabzonspor kaliteli kadrosu ile ekip anlayışını yakın bir sürede yakalayacak ve zirveyi kovalayacaktır. Saha dışı etkenleri giderip, futbolun adaletli yönetildiğine inancımızın tam olması halinde işimiz daha da kolaylaşacaktır. Bu takım istenilen düzeye gelecektir, fakat biz enerjimizi saha dışı etkenlerle harcamak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Trabzonspor Eddie Newton ile yola devam edecek Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde bordo mavililerde merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Abdullah Avcı ile görüştüğü iddia edilen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, idman sonrasında Yeni Şafak Spor Yazarı Ali Kemal Yazıcı'ya Eddie Newton'la yola devam edeceklerini açıkladı.İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;"Eddie Newton'u göndermek gibi bir niyetimiz yok. Yeni bir takımız. Yeni bir oluşum var. Kısa sürede takımın iskeleti değişti. Orta sahaya 4 önemli oyuncu aldık ama aldığımız oyunculardan bazıları önemli talihsizlikler yaşadı. Trondsen sakatlandı, Flavio ceza aldı ve bir de COVID sıkıntısı yaşadık. Dolayısıyla uyum dönemimiz uzadı. İstikrarı yakalamamız gerekiyor."Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi Cüneyt Çakır'ınUğurcan Çakır'dan Avrupa'ya transfer itirafı: Kafanız karışıyor