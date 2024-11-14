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Fırtına'da Adana Demirspor mesaisi

Fırtına'da Adana Demirspor mesaisi

14:0014/11/2024, Perşembe
DHA
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş

Trabzonspor, Süper Lig’de oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu sabah 10.30’da yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ayak tenisi çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Şenol Güneş

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