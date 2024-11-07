Fırtına'da Rizespor mesaisi

Bordo-mavili futbolcular idmanda su molası verdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas ve şut çalışmasıyla başladı. 6'ya 5 iki takımlı oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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