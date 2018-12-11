Fırtına'da rota zirve

Trabzonspor, Süper Lig’de Fenerbahçe’yi yenerek başlattığı galibiyet serisini Kayserispor ve Konyaspor maçı ile sürdürürken, zirve için de iddialı duruma geldi. Üç haftayı 9 puanla kapatıp hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde de moralini üst seviyeye taşıyan bordo-mavili ekip, devre arasına kadar kayıpsız devam etmek istiyor. Trabzonspor’un son durumunu değerlendiren bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, geride kalan haftalarda beklenmeyen kayıplar olmasına rağmen takım olmayı ve kazanmayı alışkanlık haline getirmeye çalışan bir ekip olduklarını söyledi.

TAKIM İÇİNDEKİ DURUMDAN MEMNUNUM

Her maça ayrı ayrı baktıklarına da dikkat çeken Karaman, büyün oyuncularının büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, Konyaspor maçı öncesinde sıkıntıları olmalarına rağmen futbolcularının takım bütünlüğü adına büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi. Özverili oyuncularla geleceğe daha güvenle baktıklarını belirten Karaman, “Takım içindeki fedakarlıklar bizim kenetlenmemizdeki en büyük etkenlerden biri oldu. Bu kenetlenmeyi sezonun geneline yaymayı başarabilirsek ligi istediğimiz yerde bitirebiliriz. Takım içindeki durumdan son derece memnunum” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK GENİMİZDE VAR

Zirve yarışı içinde var olacaklarını ve artık ileriye güvenle baktıklarını belirten Teknik Direktör Ünal Karaman, “Şampiyonluğa oynamak Trabzonspor’un geninde vardır. Trabzonspor hiçbir zaman iddiasız olamaz. Biz futbolun gereğini yerine getirerek sadece futbol oynayarak yarışın içinde yer almak istiyoruz. Taraftarımızın da bize inanarak futbolcular gibi özveride bulunup stadı doldurması, kilometrelerce mesafedeki deplasmanlara gelerek bizi desteklemesi küçümsenecek bir duruş değildir. Bu inancın bir geri dönüşü olacaktı ve bu geri dönüş son üç haftada kendisini gösterdi” şeklinde konuştu.

Buralara bir anda gelmedim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın sezon başında kampa aldığı ve takımda kalması yönünde rapor verdiği Hüseyin Türkmen, gösterdiği performansla büyük bir beğeni kazandı. Malatya maçında oyuna sonradan giren, F.Bahçe, Kayseri ve Konyaspor’a karşı 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki savunma oyuncusu, “Benim buralara gelişim bir süreç. Kolay değil tabi, çalışmadan ve mücadele etmeden olmuyor. Bende sürekli çalıştım ve mücadele ettim. Bunları yaparken de bekledim. Şans geldi ve gelen şansı da iyi kullandığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

8 sezon sonra ilk peşinde

Süper Lig’de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde 8 sezon sonra bir ilki gerçekleştiecek. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi yenen Karadeniz ekibi, hafta sonu konuk olacağı siyah-beyazlı takımı mağlup edip 8 sezon sonra rakipleri karşısında 3’te 3 yapmanın mücadelesini verecek.

Basketbol şubesi aktifleştirilecek

Trabzonspor, basketbol şubesinin daha aktif hale getirilmesine yönelik kararlar alındığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Bu kapsamda sadece 18 yaş altı kategorisinde faaliyet gösteren altyapımızda diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde takımlar oluşturulacak ve ilerleyen süreçte profesyonel ligde yarışacak bir basketbol takımının kurulması için de adımlar atılacaktır” ifadeleri kullandı.