Sezonun ikinci yarısı öncesinde Atiker Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maça yönelen Trabzonspor, olası bir sürprize izin vermek istemiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yeni oyun anlayışını oturtmaya çalışan bordo-mavililer, 16 Ocak Salı günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı kupa maçına kilitlendi. Mas’ın ülkesine dönmesinin yanı sıra Mustafa Akbaş’ın sakatlığı nedeniyle sol bekte arayış içine giren Rıza Çalımbay yarın tamamlanacak kamp öncesinde eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM

Antalya kampında kupa maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, turu geçeceklerine inandıklarını belirtti. Ligin kendileri için önemli olmasına rağmen kupanın öncelikleri olduğunu belirten Çalımbay, ''Anlayışım doğrultusunda yeni bir kurgu oluşturmaya çalışıyoruz. Kalabalık bir kadromuz olmasına rağmen bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Bu dengesiz görüntü içinde yeni anlayışı sahaya yansıtacak bir kadro oluşturup önce kupa sonra da lige başlayacağız. İlk maçta mağlup olduğumuz Konyaspor karşısında taraftarımızın da desteğiyle turu geçecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Savunmanın solunda yaşadığımız eksikliği takım içinde bir arkadaşımızla gidereceğiz” dedi.

Sol kenar Hubocan’ın

Ülkesine dönen Mas’ın yanı sıra Mustafa Akbaş’ın da sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor kupa maçında savunmanın sol kenarında belirsizlik devam ediyor. Bu mevkide oynatacağı futbolcu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Demirok ve Durica’da sorun yaşamaması halinde bu futbolculara stoper mevkinde, daha önce stoperde başarılı bir performans sergileyen Hubocan’a da sol kenarda görev vermesi bekleniyor.

Yusuf Yazıcı'ya rehavet uyarısı

Trabzonspor'un genç yıldızlarından Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay tarafından uyarıldı. Son dönemlerde adı sıkça gündeme gelen ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 20 yaşındaki futbolcunun, bu baskıyı kaldıramayacak olmasından endişelenen tecrübeli teknik adam oyuncusuyla özel olarak görüştü. Çalımbay, oyuncusuna gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve üstüne koyarak ilerlemesi gerektiğini bildirerek, ''Özel yeteneklere sahipsin. Çalışarak çok daha iyi seviyelere gelmen için sürekli gelişim göstermelisin. Bu anlamda ne kadar istekli olduğunu biliyorum ve ekstra yaptığın çalışmaları da görüyorum. Ancak hakkında çıkan haberlere kulak asarsan gelişim gösteremezsin" dediği belirtildi.