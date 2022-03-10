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Fırtına'dan 15 yıl sonra bir ilk

Süper Lig’in 28. haftasını 67 puanla geçen lider Trabzonspor, 28. haftalar itibarıyla 2005- 2006 sezonundan sonra en çok puanı alan takım oldu. O sezonda aynı haftada Fenerbahçe ve Galatasaray 68’er puan toplamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtınadan 15 yıl sonra bir ilk
Bordo-mavili futbolcuların gol sevinci

En yakın rakibi Konyaspor’a 15 puan fark atarak Süper Lig’de şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Trabzonspor, 28. haftalar itibarıyla 2005-2006 sezonundan sonra en çok puan toplayan takım oldu. Bordo-mavililerin ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray aynı haftalarda 68 puanla ilk 2 sırayı paylaşmışlardı.

Bu sezon 20 haftadır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor en yakın rakibine attığı puan farkıyla da bir ilk imza atarken, 28 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 67 puanla son 15 sezonun en çok puanına ulaştı.

İçeride bir yıldır yenilmiyor

Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor, kendi sahasında bir yıldır mağlubiyet yaşamadı. Ligde 67 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili takım, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Alanyaspor’a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren geçen bir yıllık sürede yenilmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki toplamda son 20 karşılaşmada 14 galibiyet ve 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

Trabzonspor aynı zamanda bu sezon evinde mağlubiyet almayan tek takım konumunda da yer alıyor.

Abdullah Avcı'nın 61. maç heyecanı

Süper Lig lideri Trabzonspor, hafta sonunda sahasında Göztepe ile yapacağı maç ile teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takım, tecrübeli teknik adam yönetimindeki 60 lig karşılaşmasında 38 galibiyet ve 18 beraberlik alırken sadece 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fırtına, Avcı yönetiminde 60 maçta, 2,2 puan ortalamasıyla başarılı bir grafik ortaya koydu.

Doğan'dan taraftara çağrı

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü sahalarında Göztepe ile oynayacakları maç öncesi taraftara çağrı yaptı. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, “Değerli dostlar ne aklımızda, ne kalbimizde cumartesinin heyecanı, coşkusu dışında hiçbir şey olmamalı. Hikayemizi tamamlamaya çok az kaldı. Birlikte savunma yapıp, hücuma birlikte koşacağız. Zafere giden bu yolda her bir maçın tadını hep beraber çıkaracağız” ifadelerini kullandı.


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