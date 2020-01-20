Fırtına'dan gol yağmuru

Süper Ligin ikinci yarı ilk maçında Trabzonspor, evinde ağırladığı Kasımpaşaspor’u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek hem yerini korudu hem de zirve iddiasını sürdürdü. Taraftarının da desteğiyle oyuna süratli başlayan bordo-mavililer, 25. dakikada kendisine yapılan faulde atışı kullanan Sosa’nın mükemmel vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu golden sonra coşkusu daha da artan Trabzonspor, 27. dakikada Pereira’nın ortasında golcüsü Sörloth’un kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Bu skordan sonra toparlanma fırsatı bulamayan Kasımpaşa karşısında, bu kez 29. dakikada Nwakaeme’nin alışılagelmiş gollerinden birini daha izledik ve skor 3-0 oldu, ilk yar ıda bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DA ESMEYE DEVAM ETTİ

Trabzonspor, maçın ikinci yarısına yine hızlı başladı. Henüz 47. dakikada Fernandes’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle bordo-mavili takım hem skor avantajı, hem de rakibin 10 kişi kalmasıyla oyunu istediği gibi yönlendirdi. Maçın 55. dakikasında Nwakaeme, güzel çalımlarla rakibinden sıyrıldı, kale alanına gönderdiği topu Sörloth filelere gönderdi ve skoru 4-0 yaptı. Farkı yakalayan Trabzonspor’da oyun temposu düşmezken, 10 kişi kalan konuk ekibin farkın artmaması için kendi yarı alanından çıkmaması oyunu konuk ekibin yarı alanına kilitledi. Karşılaşmanın 83. dakikasında sahneye çıkan Nwakaeme, “Bu güzel oyunun finali böyle olur” dercesine yaptığı şık bir vuruşla skoru 5-0 yaparken Sörloth, kafa golü ile adeta “Son sözü ben söylerim” dedi ve Trabzonspor, Hüseyin Çimşir’in Teknik Direktör olarak çıktığı ilk ilg maçında sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 6-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Elde edilen galibiyet ve oynanan oyundan dolayı oyuncularını kutlayan Çimşir, ” Özellikle maçın başında gole kadar olan oyun ortadaydı. Ancak golden sonraki dönem bizim için olumluydu. İkinci yarıda rakibin eksik kalmasının ardından kalan süre için söyleyecek bir şey yok. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taraftara da teşekkür ediyorum. Katılımları ve coşkuları çok iyiydi. Taraftar bize sahip çıktı. İnşallah onların desteğini yarı yolda bırakmayız. Bu takımı hedeflenen yere inşallah getiririz” ifadelerini kullandı.

Çimşir’den çifte dokunuş

Trabzonspor, Denizlispor ile oynadığı Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının 11’ine göre 2 farklı oyuncuyla Kasımpaşa karşısına çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Erce’nin yerine, Uğurcan’a görev verirken, Abdulkadir Parmak’ı yedek kulübesine çekti ve Ekuban’ı ilk 11’de oynattı. En son ligin 3. haftasındaki F.Bahçe maçında ilk 11’de görev alan Ganalı forvet, 14 hafta sonra 11’de şans buldu. Abdulkadir ise ikinci devre oyuna girdi.

Antalya kampında sakatlık yaşayan Trabzonspor’un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, Denizlispor ile yapılan Türkiye Kupası maçının ardından ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında da kadroya alınmadı.

Ligin ilk yarısındaki Konyaspor ve Kayserispor maçlarında sakatlanan Uğurcan ile Novak, takıma döndü.