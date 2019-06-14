Fırtına’nın en iyileri altyapıdan

Tamamlanan sezonda A takım kadrosundaki oyuncularla güncel piyasa değeri 52 milyon Euro olarak gösterilen bordo-mavililerde, bu rakamın 34 milyon 750 bin Euro’luk kısmını altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu.

Geriye kalan 17 milyon 250 bin Euro’luk bölümünü yabancı ve diğer Türk futbolcuların tamamladığı Trabzonspor’da, kadronun en değerli oyuncuları altyapısından yetiştirdiği isimler oldu. Trabzonspor’da başarılı bir sezonu geride bırakan Abdülkadir Ömür 15 milyon Euro ve Yusuf Yazıcı 13 milyon Euro ile takımın ve ligin en değerli oyuncuları olarak gösterilirken, Abdulkadir Parmak 2 milyon Euro, Hüseyin Türkmen 2 milyon Euro ve Uğurcan Çakır 1,5 milyon Euro ile altyapıdan yetişen oyuncular arasında bordo-mavili takımın piyasa değeri en yüksek oyuncuları oldu.

Altyapıdan yetişip zaman zaman forma şansı bulan futbolcularda eklendiğinde gençler kadro değerinin 34 milyon 750 bin Euro’luk kısmını karşılıyor.

EN DEĞERLİ YABANCI NOVAK

Tamamlanan sezonda bordo-mavililerin kadrosunda bulunan futbolculardan Novak 2,75 milyon Euro, Nwakaeme 2,5 milyon Euro, Onazi 2,5 milyon Euro, Sosa 2 milyon Euro, Hosseini 2 milyon Euro Ekuban 1,25 milyon Euro, Toure 1 milyon Euro Rodallega 900 bin Euro, Amiri 650 bin Euro, Olcay 600 bin Euro, Pereira 500 bin Euro, Kamil Ahmet 400 bin Euro, Ibanez 200 bin Euro’luk piyasa değerleriyle kadro değerinin 17 milyon 250 bin Euro’luk bölümünü oluşturdu.