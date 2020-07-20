SÜPER LİG

Fırtına’yı durduran Konya ligde kaldı

Trabzonspor, büyük çekişmeye sahne olan maçta evinde Konyaspor’a mağlup oldu. Şampiyonluk umudunu sürdürmek isteyen bordo-mavililer, 3-1 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetti ve şampiyonluğu Başakşehir’e kaptırdı. Konyaspor ise aldığı kritik galibiyetle Süper Lig’de kalmayı garantiledi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Süper Lig’in 33.haftasında Trabzonspor, evinde 3-1 öne geçtiği maçta Konyaspor’a 4-3 mağlup olarak şampiyonluğu Başakşehir’e kaptırdı. Bordo-mavili takım yine öne geçtiği bir maçta skor üstünlüğünü koruyamazken, üst üste 13. maçta da kalesini gole kapatamadı. Konyaspor ise aldığı kritik galibiyetle Süper Lig’de kalmayı garantiledi.

11. Dakikada topla ceza alanında buluşan Sörloth, kaleci Ertuğrul’dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan plase bir vuruşla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 42’de soldan savunmanın arkasına sarkan topla ceza alanına yaklaşan Ömer Ali’nin ortasında Bajic kafayla skoru 1-1 yaptı. 53. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sörloth, Anicic’in müdahalesi ile yerde kaldı. Önce penaltı noktasını gösteren Hakem Atilla Karaoğlu, VAR’dan da oluru aldıktan sonra atışı kullandırdı ve Sörloth’un penaltıdan kaydettiği golle Trabzonspor 2-1 öne geçti. 61’de sağdan ceza alanı çizgisine kadar giren Guilherme’nin arka direğe gönderdiği Novak kaleye plaseledi: 3-1. 80’de Konyaspor’un kazandığı serbest vuruşta atışı kullanan Shengelia’nın mükemmel vuruşunda skor 3-2 oldu. 86’da Shengelia, Da Costa tarafından düşürülünce hakamen verdiği penaltıyı gole çeviren Skubic skoru 3-3 yaptı. 90+1’de ceza sahasına gönderilen ortada arka direkteki Thuram kafayla filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 3-4.

Şampiyon Başakşehir
Şampiyon Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Bu maç sonrasında Başakşehir, Kayserispor mücadelesi oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. 2019/2020 Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.Aynı saatte oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyon Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mahmut Tekdemir attı.Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak?Süper Lig'in 6. şampiyonu BaşakşehirBaşakşehir, 1959 yılında oynanmaya başlayan Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra 6. farklı kulüp oldu. Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.🏆 ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 🏆 👊🏻 #TürkiyeninYeniŞampiyonu 🦉 pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP&mdash; İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 19, 2020 Başakşehir-Kayserispor maçı karanlığa büründü: VAR bağlantısı kesildiSüper Lig'de ateş hattında inanılmaz çekişme: Ankaragücü ilk düşen takım oldu

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