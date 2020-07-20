Fırtına’yı durduran Konya ligde kaldı

Süper Lig’in 33.haftasında Trabzonspor, evinde 3-1 öne geçtiği maçta Konyaspor’a 4-3 mağlup olarak şampiyonluğu Başakşehir’e kaptırdı. Bordo-mavili takım yine öne geçtiği bir maçta skor üstünlüğünü koruyamazken, üst üste 13. maçta da kalesini gole kapatamadı. Konyaspor ise aldığı kritik galibiyetle Süper Lig’de kalmayı garantiledi.

11. Dakikada topla ceza alanında buluşan Sörloth, kaleci Ertuğrul’dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan plase bir vuruşla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 42’de soldan savunmanın arkasına sarkan topla ceza alanına yaklaşan Ömer Ali’nin ortasında Bajic kafayla skoru 1-1 yaptı. 53. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sörloth, Anicic’in müdahalesi ile yerde kaldı. Önce penaltı noktasını gösteren Hakem Atilla Karaoğlu, VAR’dan da oluru aldıktan sonra atışı kullandırdı ve Sörloth’un penaltıdan kaydettiği golle Trabzonspor 2-1 öne geçti. 61’de sağdan ceza alanı çizgisine kadar giren Guilherme’nin arka direğe gönderdiği Novak kaleye plaseledi: 3-1. 80’de Konyaspor’un kazandığı serbest vuruşta atışı kullanan Shengelia’nın mükemmel vuruşunda skor 3-2 oldu. 86’da Shengelia, Da Costa tarafından düşürülünce hakamen verdiği penaltıyı gole çeviren Skubic skoru 3-3 yaptı. 90+1’de ceza sahasına gönderilen ortada arka direkteki Thuram kafayla filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 3-4.