Florya’da sıkı önlemler

Galatasaray seyircisiz oynadığı Beşiktaş derbisini arkasında bıraktı ama tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkileri sürüyor. Ülkemizde de salgın hastalıktan sakınmak için bir dizi tedbirler alınırken, sarı-kırmızılılarda daha önce aldığı önlemleri iyice arttırdı. Beşiktaş derbisi sonrası teknik heyet, oyuncularına çarşambaya kadar izin verdi. Ancak bu izin sırasında gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda takıma ciddi uyarılarda bulunuldu. Takımın izni sırasında ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nin kapıları adeta mühürlendi. Alt yapılar ve futbol okulları bir süreliğine kapanırken, dışarıdan da içeriye görevliler haricindeki herkese kapandı. Metin Oktay Tesisleri, A’dan Z’ye detaylı olarak dezenfekte edilecek. Oyuncuların kullandığı malzemeler ile mutfak bölümü özel deterjanlarla yüksek ısılarda yıkanarak dezenfekte edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını önlemleri karşısında maçların seyircisiz oynatma kararına tepki gösteren Galatasaray’ın liglerin tatil edilmesini beklediği de öğrenildi.

Trabzonspor John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu John Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda şöyle denildi;“Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir”Trabzonspor forması ile lig kupa ve Avrupa’da 27 maça çıkan Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini, bu durumda futbol oynamak istemediğini açıklamıştı.Trabzonspor'un sorunu hakemler ve VAR