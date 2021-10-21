Florya'dan sürpriz paylaşım: Melo geri mi dönüyor?

Melo, sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği futbolcuların başında geliyor.

Aralık ayında Palmeiras ile sözleşmesi sona erecek Felipe Melo'nun devre arasında Galatasaray'a döneceği öne sürülmüştü. Bu iddia üzerine 38 yaşındaki futbolcunun menajer arkadaşı Leonardo Cornacini'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden bir fotoğraf paylaşan Cornacini, "Güzel yer" notunu düştü.

İtalyan menajerin bu gönderisi Melo'nun sarı-kırmızılı takım transfer olacağı iddialarının güçlenmesine neden oldu.

Dün Brezilya basınına yansıyan haberlerde Galatasaray'ın Felipe Melo'ya 1,5 yıllık teklif yapacağı iddia edilmişti.