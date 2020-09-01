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​Florya’nın lideri Arda Turan: Hem saha içinde hem de saha dışında adeta takıma kol kanat geriyor ​ ​

Florya’nın lideri Arda: Hem saha içinde hem de saha dışında adeta takıma kol kanat geriyor

Hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da futbolcuların gösterdiği performans teknik heyetin yüzünü güldürüyor. 9 yıl sonra tekrar sarı-kırmızılı takıma geri dönen Arda Turan, hem saha içinde hem de saha dışında adeta takıma kol kanat geriyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yaklaşık 20 günü geride bıraktı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla kadro rotasyonu genişleyen sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, şu ana kadar gelinen seviyeden ve mevcut futbolcuların fiziksel durumundan çok memnun. Florya’da büyük mesai harcayan teknik ekibe, yeniden kaptanlığa gelen Arda Turan da eşlik ediyor. Arda, tüm takım arkadaşlarıyla tek tek ilgilenirken, teknik heyet ile takım arasındaki köprü görevinde de sorumluluğu elden bırakmıyor.

FALCAO VE DİAGNE REKABETİ

Galatasaray’da teknik heyeti sevindiren gelişmelerden biri de Radamel Falcao ve Mbaye Diagne’nin formda olmaları. İkilinin forma rekabeti her geçen gün artarken, bu durum yüzleri güldürüyor. Savunmada, kanatlarda ve santrfor bölgesinde eksiği bulunmayan, kaleye de Fatih Öztürk takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda tek eksik bölge olarak merkez orta saha görülüyor. Yönetim geçen sene kiralık forma giyen Jean Micheal Seri’yi yeniden kadroya katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Diğer yandan Emre Akbaba’nın ise sağ üst arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle 6 ile 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

ÜMRANİYE’Yİ 2-0’LA GEÇTİLER

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan özel maçta TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor’u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini 6. dakikada Falcao ve 80’de Ömer Bayram attı.

Aslan’ın rakibi Neftçi Bakü

  • İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül’de Azerbaycan’da oynanacak. Neftçi Bakü, geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladı. Azeri ekibi, bu sezon Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda Shkupi’yi eledi. Neftçi Bökü’nün kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise 900 bin Euro değeri olan kaptan Emin Makhmudov.

N'Sakala söz verdi: Beşiktaş şampiyon olursa ne yapacağını açıkladı
N'Sakala söz verdi: Beşiktaş şampiyon olursa ne yapacağını açıkladı

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayan Demokratik Kongolu futbolcu N'Sakala, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu."Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim"Takıma çabuk uyum sağladığını belirten 30 yaşındaki sol bek, "Bunun için çok çalıştım. Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı: Erol Bulut beni çok istedi"Şampiyonluk kutlamasında Türkçe bir şarkı çalmak isterim"Beşiktaş'ta büyük hedeflerinin bulunduğuna dikkati çeken N'Sakala, "Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı" dedi. "Savaşçıyım"Kendisini "Savaşçı" olarak değerlendiren Fabrice N'Sakala, "Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim" şeklinde görüş belirtti. Taraftara teşekkürVodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını da aktaran N'Sakala, "Daha transfer gerçekleşmeden, haber duyulmadan önce bana bir sürü çok güzel şey söylediler ve Beşiktaş'a gelmemi istediler. Bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bu yüzden onlara teşekkürler" açıklamasını yaptı.

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