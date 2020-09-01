Florya’nın lideri Arda: Hem saha içinde hem de saha dışında adeta takıma kol kanat geriyor

Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yaklaşık 20 günü geride bıraktı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla kadro rotasyonu genişleyen sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, şu ana kadar gelinen seviyeden ve mevcut futbolcuların fiziksel durumundan çok memnun. Florya’da büyük mesai harcayan teknik ekibe, yeniden kaptanlığa gelen Arda Turan da eşlik ediyor. Arda, tüm takım arkadaşlarıyla tek tek ilgilenirken, teknik heyet ile takım arasındaki köprü görevinde de sorumluluğu elden bırakmıyor.

FALCAO VE DİAGNE REKABETİ

Galatasaray’da teknik heyeti sevindiren gelişmelerden biri de Radamel Falcao ve Mbaye Diagne’nin formda olmaları. İkilinin forma rekabeti her geçen gün artarken, bu durum yüzleri güldürüyor. Savunmada, kanatlarda ve santrfor bölgesinde eksiği bulunmayan, kaleye de Fatih Öztürk takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda tek eksik bölge olarak merkez orta saha görülüyor. Yönetim geçen sene kiralık forma giyen Jean Micheal Seri’yi yeniden kadroya katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Diğer yandan Emre Akbaba’nın ise sağ üst arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle 6 ile 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

ÜMRANİYE’Yİ 2-0’LA GEÇTİLER

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan özel maçta TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor’u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini 6. dakikada Falcao ve 80’de Ömer Bayram attı.

Aslan’ın rakibi Neftçi Bakü

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül’de Azerbaycan’da oynanacak. Neftçi Bakü, geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladı. Azeri ekibi, bu sezon Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda Shkupi’yi eledi. Neftçi Bökü’nün kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise 900 bin Euro değeri olan kaptan Emin Makhmudov.