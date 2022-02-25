Spor Formula 1 açıkladı Rusya Grand Prixi iptal oldu
F1

Formula 1 açıkladı: Rusya Grand Prix'i iptal oldu

Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin yapılmasının imkansız olduğu konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1 açıkladı: Rusya Grand Prixi iptal oldu
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinden bir kare

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin yaptırımları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'dan alınarak Fransa'ya verilmesinin ardından, bir yaptırım da motorsporlarından geldi.

İptal edildi

Formula 1 yönetimi, 23 - 25 Eylül'deki Rusya Grand Prix'ini takvimden çıkardığını açıkladı. F1'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna’daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix’sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı."

  • Ayrıca yabancı basında Formula 1'in Rusya yerine Türkiye'de yapılabileceği iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris'te oynanacak
SPOR
UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris'te oynanacak

Aslana zorlu rakip

Aslan'a zorlu rakip

​Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dünya deviyle eşleşti.
Üst düzey müzakereye hazırız

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Savaşın ortasında

Savaşın ortasında

​Ünlü aktör Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak.

Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalar.

Hava savunma sistemleri durdurdu

Hava savunma sistemleri durdurdu

Kiev'de duyulan iki güçlü patlama sesinin nedeni belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.