F1

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor: Yarışın tarihi de belli oldu

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'de İstanbul Grand Prix'nin 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Yarış İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarış İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Formula 1 yarışları 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul Park pistinde düzenlenecek yarışın, 13-14-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı bildirildi.

Türkiye, Formula 1 takviminde 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı.

İstanbul yarışıyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İstanbul Park'ın özellikleri

Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.

İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu
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İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'in damga vuran çekici oldu. Sezonun 4. ayağının yapıldığı Azerbaycan'da Hamilton, şampiyona liderliğine yükselirken güne "Allah korusun" yazılı ve Türk bayraklı çekici damga vurdu.


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