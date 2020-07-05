F1

Formula 1'de sezonun ilk yarışını kim kazandı? Sezonun ilk yarışı nerede yapıldı?

Formula 1'de sezonun ilk yarışının kazanan pilot Bottas oldu

Formula 1'de sezonun ilk yarışını Mercedes pilotu Bottas kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bottas

Bottas

Fotoğraf: LEONHARD FOEGER

Formula 1'de sezonun ilk yarışını Mercedes pilotu Bottas kazandı.

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