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Forvet hattına Mikautadze

Forvet hattına Mikautadze

Umut Yılmaz
04:0020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
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Georges Mikautadze
Georges Mikautadze

Icardi’nin sezonu kapatmasının ardından forvet hattında eksiklik yaşamaya başlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, finansal olarak zor günlerden geçen Lyon’un Gürcü forveti Georges Mikautadze için hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelere başladı.

Galatasaray’da Mauro İcardi’nin sezonu kapatması, Victor Osimhen’in yoğun fikstür sebebiyle zaman zaman sakatlıklar geçirmesi sebebiyle santrfor arayışları başladı. Bu sezon hem Türkiye hem Avrupa’da şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Galatasaray’ın gündemine Olimpik Lyon’dan Georges Mikautadze geldi. Futbolcu ve kulübüyle temaslara başlayan sarıkırmızılılar, transfer şartları için bilgi aldı.


LYON ZOR DURUMDA

Finansal olarak zor bir dönemden geçen Lyon, kadrosundan bazı isimlerle yolları ayırmayı planlıyor. Sezon başında Mikautadze’ye 18.5 milyon Euro ödeme yapan Fransız kulübü, 24 yaşındaki oyuncuyu satarak rahatlak istiyor. Galatasaray’ın aklındaki ilk fikrin ise satın alma opsiyonlu kiralama yönetimi olduğu, olumlu bir performans elde edilirse bonservisini almayı planlıyor.


#spor
#Galatasaray
#Georges Mikautadze

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