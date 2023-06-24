Forveti kampa yetiştirelim

Trabzonspor'da Orsic için çalışmalar devam ediyor
Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Pek çok bölgede alternatifli bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde öncelik verilen bölge ise forvet olarak öne çıkıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da yönetimle yaptığı görüşmelerde özellikle bu bölge üzerinde durduğu ve sezon öncesi kampına kadar forvet transferinin bitirilmesinin kendi adlarına son derece olumlu olacağını vurguladığı ifade edildi.
Hırvat teknik adamın, 4 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak yurt dışı 0^ğ \ kampına kadar yeni forvetin kadroda olmasını istediği ifade edildi. Nenad Bjelica'nın, yeni transferin ne kadar erken takımla çalışmaya başlarsa gerek taktik disiplin gerek psikolojik olarak o kadar çabuk uyum sağlayacağına inandığı belirtildi.
Forvet transferi konusunda Dinamo Zagreb'ten Bruno Petkovic öne çıkıyor. Diğer aday ise kanatlarda görev alabilen Orsic. Danimarkalı oyuncu Zinckernagel de temasta bulunulan futbolcular arasında. Belçika'nın Seraing takımından Marius Mouandilmadji'nin yanı sıra ülkemizde top koşturan Ali Sowe ve Haji VVright gibi isimler de gündemde yer alıyor.