Forveti kampa yetiştirelim

Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Pek çok bölgede alternatifli bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde öncelik verilen bölge ise forvet olarak öne çıkıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da yönetimle yaptığı görüşmelerde özellikle bu bölge üzerinde durduğu ve sezon öncesi kampına kadar forvet transferinin bitirilmesinin kendi adlarına son derece olumlu olacağını vurguladığı ifade edildi.