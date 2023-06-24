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Spor

Forveti kampa yetiştirelim

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, golcü transferine öncelik verilmesini istedi. Hırvat teknik adam. yönetimle yaptığı görüşmede 4 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak kampa kadar forvet hamlesini bitirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
09:50 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor'da Orsic için çalışmalar devam ediyor

Trabzonspor'da Orsic için çalışmalar devam ediyor

Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Pek çok bölgede alternatifli bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde öncelik verilen bölge ise forvet olarak öne çıkıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da yönetimle yaptığı görüşmelerde özellikle bu bölge üzerinde durduğu ve sezon öncesi kampına kadar forvet transferinin bitirilmesinin kendi adlarına son derece olumlu olacağını vurguladığı ifade edildi.


Hırvat teknik adamın, 4 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak yurt dışı 0^ğ \ kampına kadar yeni forvetin kadroda olmasını istediği ifade edildi. Nenad Bjelica'nın, yeni transferin ne kadar erken takımla çalışmaya başlarsa gerek taktik disiplin gerek psikolojik olarak o kadar çabuk uyum sağlayacağına inandığı belirtildi.


Liste oldukça kabarık

Forvet transferi konusunda Dinamo Zagreb'ten Bruno Petkovic öne çıkıyor. Diğer aday ise kanatlarda görev alabilen Orsic. Danimarkalı oyuncu Zinckernagel de temasta bulunulan futbolcular arasında. Belçika'nın Seraing takımından Marius Mouandilmadji'nin yanı sıra ülkemizde top koşturan Ali Sowe ve Haji VVright gibi isimler de gündemde yer alıyor.




#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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