ÖZET | Fransa 3-1 Polonya

Dünya

Afrika ülkesinden dikkat çeken Fransa kararı

Burkina Faso, Fransız radyosu Radio France Internationale’in (RFI) yayınlarını askıya aldığını duyurdu. Hükümet Sözcüsü Jean Emmanuel Ouedraogo yaptığı açıklamada, radyonun terör örgütleri El Kaide ve IŞİD’le ilintili grupların orduya katılan sivilleri tehdit eden mesajını yayınladığı gerekçesiyle radyonun faaliyetlerini ikinci bir emre kadar askıya aldıklarını ifade etti. Açıklamada, radyonun yayımladığı mesajla teröristlerin binlerce Burkina Fasolunun orduya katılmasını önlemek için yaptığı manevraya katkıda bulunduğu belirtildi.