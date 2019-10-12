Türkiye-Fransa deplasmanında

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Milli Takımımız deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak. Geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milliler grupta 18 puan ile lider olarak bulunuyor. Rakibimiz Fransa ise yine aynı şekilde 18 puan ile ikinci sırada yer alıyor.
Emre'de kırık tespit edildi
Çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu Milli Takım ile çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.
Millilerin 576. maçı
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 576. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 304’ü resmi, 271’i özel 575 maçta; 1’i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 760 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 822 gole engel olmadı.
- Fransa-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye 14 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımımız, Fransa maçı hazırlıkları başladı
──Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı. pic.twitter.com/LYJMgshGex
A Milli Futbol Takımımız, Fransa maçı hazırlıkları başladı
Şenol Güneş’in 60. milli heyecanı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 59 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş’in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.
Aday kadro
A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).
A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcumuz Dorukhan Toköz’e ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.
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A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcumuz Dorukhan Toköz’e ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.
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