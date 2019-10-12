Türkiye-Fransa deplasmanında

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Milli Takımımız deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak. Geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milliler grupta 18 puan ile lider olarak bulunuyor. Rakibimiz Fransa ise yine aynı şekilde 18 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Emre'de kırık tespit edildi

Çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu Milli Takım ile çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

Emre Belözoğlu'nda kırık tespit edildi: Fransa maçında yok A Milli Takımımız, dün akşam EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir yenilenme antrenmanı yaptı.Arnavutluk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcuların bir bölümü fitness salonunda, diğer bölümü ise sahada çalıştı.Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek. Kaan Ayhan dizindeki patellar tendonunda, Mahmut Tekdemir ise ayak bileğinde ağrı olması nedeniyle antrenmanda yer almadı. Efecan Karaca, kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetlerinin çoğalması üzerine, Abdulkadir Parmak ise sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Tedavilerine başlanan dört futbolcumuzun durumları yeniden değerlendirilecek. A Milli Futbol Takımımız, Fransa maçı hazırlıkları başladı──Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı. pic.twitter.com/LYJMgshGex— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Ekim 2019

Millilerin 576. maçı

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 576. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 304’ü resmi, 271’i özel 575 maçta; 1’i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 760 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 822 gole engel olmadı.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'ye doğrudan katılabilmek için en kritik virajlardan birisine giriyor. Şu ana kadar oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milli Takım 18 puan ile grupta birinci sırada yer alıyor. Millilerin hemen arkasında ise yine 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fransa bulunuyor.Grupta neler oldu?A Milli Futbol Takımımızın grupta oynadığı ve oynayacağı karşılaşmalar ile puan durumu şu şekilde:Arnavutluk-Türkiye: 0-2Türkiye-Moldova: 4-0Türkiye-Fransa: 2-0İzlanda-Türkiye: 2-1Türkiye-Andorra: 1-0Moldova-Türkiye: 0-4Türkiye-Arnavutluk: 1-0A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?1-Fransa'yı yenmemiz durumunda;Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Takımımız grupta 18 puan ile birinci sırada yer alıyor. İzlanda'yı da aynı şekilde yenen Fransa 18 puan ile grupta 2. sırada bulunuyor. Üçüncü İzlanda ile aramızda 6 puan fark var. Millilerimizin Fransa'yı yenmesi ve İzlanda'nın da Andorra karşısında kazanması durumunda, daha sonra oynayacağımız 2 maçtan en kötü 1 puan çıkarmamız halinde gruptan çıkıyoruz. İzlanda'nın Andorra karşısında olası bir puan kaybı ile millilerimiz gruptan çıkmayı garantiliyor.2- Fransa'ya mağlup olmamız durumunda;Millilerimiz Fransa'ya grup liderliği için gidecek ama olası bir puan kaybında ne olacak? A Milli Takımımızın, Fransa'ya mağlup olması ve İzlanda'nın kazanması durumunda, rakibimiz ile puan farkı 3'e düşecek. Bu durumda oynayacağımız İzlanda ve Andaorra karşılaşmaları bizim için belirleyici olacak.3- Fransa ile berabere kalırlarsak;Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile berabere kalması ve İzlanda'nın kazanması durumunda, rakibimiz ile puan farkı 4'e düşecek. Sonraki karşılaşmalarda İzlanda ile oynayacağımız maç bizim için önem teşkil ediyor. En kötü ihtimalle son 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet almamız durumunda gruptan çıkıyoruz.Türkiye-Arnavutluk: 1-0EURO 2020'ye katılım hakkı nasıl belirleniyor?Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.Video: Millilerimiz kritik virajı 90'da döndü

Fransa-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye 14 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımımız, Fransa maçı hazırlıkları başladı



──Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı. pic.twitter.com/LYJMgshGex — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 12, 2019

Şenol Güneş’in 60. milli heyecanı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 59 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş’in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

Aday kadro

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).