LİGUE 1

Fransa'da stadyumlara seyirci yasağı 11 Temmuz'da sona erecek

Fransa genelindeki stadyumlara, 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak seyirci alınmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Fransa'da ligler koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

Fransa'da ligler koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stadyumlara seyirci alınması konusunda çıkarılan yasağın 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi.

Buna göre, ilk etapta maksimum 5 bin taraftar, müsabakaları stadyumdan canlı olarak takip edilebilecek. 23 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 sezonu Fransa 1. Futbol Ligi'ne (Ligue 1) seyirci alınıp alınmayacağı konusu ise temmuz ortasında yapılacak değerlendirmenin ardından karara bağlanacak.

  • Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.

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