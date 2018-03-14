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France Football'dan Ryan Babel'e övgü

Fransız basınından Beşiktaş'ın yıldızına övgü

Fransız basını, Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performanstan dolayı Ryan Babel için özel bir haber kaleme aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel bu sezon çıktığı 34 maçta 11 gol atarken 4 de assit yaptı.

Ryan Babel bu sezon çıktığı 34 maçta 11 gol atarken 4 de assit yaptı.

Fotoğraf: AA

Fransızların ünlü futbol dergisi France Football, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel ile ilgili dosya haber hazırladı.

"Ryan Babel, yenilenme zamanı" başlığı ile verilen haberde yıldız ismin, Ajax ve Liverpool'da gösterdiği performansa vurgu yapılırken, Marco van Basten'in Babel için kullandığı 'Yeni Thierry Henry' yorumuna yer verildi.

Oyuncunun Almanya, BAE, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde futbol oynadığının hatırlatıldığı haberde, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ta yeniden doğduğu ifade edildi.

  • Teknik direktör Şenol Güneş'in "Babel kariyerinde zor zamanlar geçirdi ancak şu an konsantrasyonu maksimum seviyede" yorumu da haberin detayında yer aldı.

France Football, Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde Bayern Münih'le oynayacağı rövanş maçı öncesi Babel'le ilgili dosya haber hazırladı.
France Football, Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde Bayern Münih'le oynayacağı rövanş maçı öncesi Babel'le ilgili dosya haber hazırladı.

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