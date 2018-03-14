Fransız basınından Beşiktaş'ın yıldızına övgü

Fransızların ünlü futbol dergisi France Football, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel ile ilgili dosya haber hazırladı.

"Ryan Babel, yenilenme zamanı" başlığı ile verilen haberde yıldız ismin, Ajax ve Liverpool'da gösterdiği performansa vurgu yapılırken, Marco van Basten'in Babel için kullandığı 'Yeni Thierry Henry' yorumuna yer verildi.

Oyuncunun Almanya, BAE, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde futbol oynadığının hatırlatıldığı haberde, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ta yeniden doğduğu ifade edildi.