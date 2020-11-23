Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor: 'Türk dehası'

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon 9'uncu golünü kaydetti. 6'sı Avrupa Ligi, 3'ü lig olmak üzere 9 golle takımına büyük katkı sağlayan Yazıcı, dün Lorient'e karşı 4-0'lık skorla kazanılan maçta 2 gol atıp,1 golün de hazırlayıcısı oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bu performansı Fransa basınında da geniş yer buldu.

Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farka koştu Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti.Yusuf Yazıcı'dan resitalMilli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 31'inci dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.Lille'de karşılaşmanın ikinci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 51'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci gölünü kaydetti. Lille'in diğer gollerini ise 57'nci dakikada Luiz Araujo ve 90'ıncı dakikada Jonathan David attı. Yusuf Yazıcı, Araujo'nun golünde asisti yapan isim oldu.2⃣ buts1⃣ passe dé'𝑴 𝑨 𝑬 𝑺 𝑻 𝑹 𝑶 pic.twitter.com/3stoNeT5J8— LOSC (@losclive) November 22, 2020 Maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 22'ye yükselterek ligde 2. sıraya yerleşti. Lorient ise 8 puanla 18'inci sırada kaldı.Lille-Lorient maç özetini izlemek için tıklayın Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı: Rekor fiyata satacaklar

"Yazıcı yürüyüşü"

Lille, resmi sitesinde Yusuf Yazıcı'yı 'Büyücü' diye tanımlarken, Fransızların ünlü spor dergisi L'equipe dünkü galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı göstererek 'Yazıcı Yürüyüşü' başlığını attı. Dergi, Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da vurgu yaptı.

"Muhteşem Yazıcı"

Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdiğini yazdı. 'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor' başlığı atan Le Parisien, 'Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü' bilgisine yer verildi.

"Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası"

Le Monde de, 'Lille için muhteşem bir akşam' başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekerken, 'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi' ifadelerini kullandı.