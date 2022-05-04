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Spor Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı Temsilcimiz EuroCupta finale yükseldi
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Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı: Temsilcimiz EuroCup’ta finale yükseldi

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi Valencia Basket-Virtus Bologna maçının galibi olacak.

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Haber Merkezi İHA
Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı: Temsilcimiz EuroCup’ta finale yükseldi
Frutti Extra Bursaspor

EuroCup yarı final mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk periyoda kötü başlayan yeşil-beyazlı takım 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü sahaya dönen Bursaspor 13-0’lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı.

Holland ve Metin Türen öne çıktı

  • İkinci çeyrekte başa baş geçen mücadele Bursaspor istediği dış atışları gerçekleştiremedi. Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı.

Final 11 Mayıs Çarşamba oynanacak

  • Son periyotta da iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi 85-68 kazanarak adını finale yazdırdı. Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi yarın belli olacak. Bursaspor, Valencia Basket-Virtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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