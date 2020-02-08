NBA

Furkan Korkmaz NBA'i sallamaya devam ediyor: Sayı rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.

Haber Merkezi AA
Furkan Korkmaz 9’da 7’lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirdi.

Furkan Korkmaz 9’da 7’lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirdi.

Fotoğraf: DHA

Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın sahasında Grizzlies'ı 119-107 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı. Daha önce Chicago Bulls karşısında 24 sayı atan milli basketbolcu, Grizzlies maçında kaydettiği 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon 32. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 sayı attı.

Batı Konferansı'nda 8. sırada bulunan Grizzlies'ta Ja Morant'ın 15, Jonas Valanciunas'ın 14 sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.

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