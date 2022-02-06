Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen TRT Spor'dan ayrıldı

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yorumculuk yapıyordu. Dilmen'in sezonun geri kalan kısmında ekranlarda olmayacağı öğrenildi.
Tecrübeli futbol adamının sağlık sorunları nedeniyle böyle bir karar aldığı aktarıldı.
Öte yandan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı sonrasında yaptığı yorumlar sonrasında sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük eleştiri almıştı. Dilmen'in bu durumdan da oldukça rahatsız olduğu belirtildi.
Rıdvan Dilmen ne demişti?
- -"Öncelikle oyun sürpriz değil. Bu sadece Başakşehir'in iyi oyunculardan kurulu organize bir takım olmasından dolayı değil. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi adeta ezbere bilmesi de önemli tabii ki."
- -"Yine söylüyorum; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan ligde istikrar beklemek hayal olur ki bu da Türk futbolunun ve büyük kulüplerimizin yıllardır en büyük handikapıdır. Son olarak Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim: Düğme baştan yanlış iliklendi!"