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Spor

Futbolcular fesih hazırlığında spor müsabakaları iptal olabilir

İşgalci İsrail'in Filistin'e savaş ilan etmesinin ardından bu bölgedeki sporcular endişeli. FIFA ve UEFA'nın konuyla ilgili çalışma içerisinde olduğu ve buradaki sporcuların can güvenliği için Rusya ve Ukrayna'da izlenen yolun yeniden devreye girmesi bekleniyor.

19:25 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
UEFA

UEFA

İsrail'in Filistin'e savaş ilan etmesi ve bölgedeki gerginliğin her geçen gün katlanarak artması sonrasında FIFA ve UEFA, spor müsabakaları ve sporcuların can güvenliği için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi ateş hattına yakın bölgelerde spor müsabakalarını oynatmayacak olan UEFA, yer değişikliklerini devreye sokacak. Bununla birlikte bu bölgede bulunan tüm yabancı sporculara transfer hakkı tanınacak. UEFA'nın belirleyeceği şartların karşılanması halinde birçok sporcu, kulüpleriyle olan sözleşmelerini fesih edebilecek.

Öte yandan İsrail'i Avrupa'da temsil eden takımlardan Maccabi Haifa ve Maccabi Tel Aviv'in maçlarının UEFA'nın belirleyeceği güvenli bölgelerde oynanması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında bu iki ülkede forma giyen yabancı oyuncular, transfer tahtası açık olmasa bile başka ülkelerin takımlarına imza atma hakkına sahip olmuştu. Bazı oyuncular kulüpleriyle sözleşmelerini tazminatsız bir şekilde feshetmiş ve bulundukları bölgeden ayrılmıştı. Rusya, spor müsabakalarından men edilirken Ukrayna takımları, maçlarını Polonya ve Romanya gibi savaş tehlikesi olmayan ülkelerde oynamıştı.



#İsrail
#UEFA
#FIFA
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