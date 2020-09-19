SÜPER LİG

Futbolcular kemik suyu içiyor, sakata gelmiyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak, geliştirdikleri "Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla" sakatlıkların önlenmesinde başarılı olduklarını söyledi. Bayrak, kulüpte sporcuların beslenmelerine de çok önem verildiğine dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
Konyaspor, Süper Lig'de ilk haftayı bay geçti.

Konyaspor, Süper Lig'de ilk haftayı bay geçti.

Fotoğraf: Konyaspor Kulübü / AA

Yaklaşık 12 yıldır Konyaspor'da fizyoterapist olarak görev yapan Ahmet Bayrak, sakatlıkların önlenmesine ilişkin yaptığı çalışmaları anlattı.

Öğretim görevlisi olduğu Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Bölümünde, yaklaşık 5 yıldır "yaralanma önleme" ve "yaralanma risk değerlendirmesi" üzerine araştırmalar yaptığını aktaran Bayrak, "Bu sakatlıkları ne kadar önleyebiliriz' diye dünya literatüründe takibini yaptık. Kendimize has tamamen yerli ve milli bir protokol çıkarttık" dedi.

Bayrak, yaptıkları araştırmaların bir kısmının sadece Konyaspor'a özel olduğunu belirterek, sporcuları değerlendirip yaralanmaya yatkın olanlara özel egzersiz programları hazırladıklarını vurguladı.

Bazı futbolcuların kas kısalıkları ve vücut eğrilikleri gibi sorunlarının olduğunu ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

  • "Kas kısalıklarını ve vücut eğriliklerini düzeltme uygulamalarımızın son 3 yıldır verimini alıyoruz. Sakatlık oranlarımız gitgide düşüyor. Birçok kulüp yaralanma önleme programlarına geçiş yaptı. Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla sporcunun yaralanmaya ne kadar yatkın olduğunu belirliyoruz. Daha sonra sporcuda eğer bir eksiklik tespit ettiysek ve negatife doğru gidiş varsa bunu önlemek için düzeltici egzersiz yöntemine giriyoruz."

Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak
Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak
AA

"Yaralanma risk değerlendirme programını kullanıyoruz"

Ahmet Bayrak, yaralanma risk değerlendirme programıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Transferlerde de sporcunun ne kadar yatkın olduğuna dair bir yüzde çıkardıklarını vurgulayan Bayrak, transfer komitesine, sporcunun ne kadar sahalardan uzak kalabileceği, hangi alanlarda sakatlanma riskinin olduğuna dair bilgileri sunduklarını belirtti.

"Sporculara kemik suyu içiriyoruz"

Bayrak, kulüpte sporcuların beslenmelerine de çok önem verildiğine dikkati çekti.

Diyetisyenlerin büyük bir titizlikle hizmet verdiğini anlatan Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Tabii biz de kolajen tip 1, tip 2 beslenme diyetini öneriyoruz. Bunun da en iyi kullanıldığı yer kemik suyudur zaten. Böylelikle 'Konyaspor sakata gelmiyor' diyebiliriz ama çok öz güvenli konuşmak insanları rahatsız edebilir, o yüzden biz kendi açımızdan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ligde iyi bir konumdayız. Çok fazla bir sakatlık vermiyoruz. Bunu da yıllardır takip ediyoruz ve yıllardır çok az sakatlıkla giden bir takımız. Aslında, Konyaspor bu konuda öncü konuma gelmiş bir takım diyebiliriz."

Sakatlıktan en çok canı yananlar Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe

Bayrak, 2016-2017 sezonunda yüzde 92 antrenmana katılım oranına ulaştıklarına işaret etti.

2019-2020 sezonunun ilk yarısında yaralanma nedeniyle en fazla antrenman kaçıran takımların Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe olduğunu belirten Bayrak, "Toplam 985 yaralanma nedeniyle antrenman kaçırma en çok Kayserispor'da görülürken en az 154 antrenman kaçırma ile Denizlispor, hemen onun üstünde ise 200 yaralanma ile Konyaspor bulunuyor. Süper Lig'de yaralanma nedeniyle en az antrenman kaçıran ikinci takım Konyaspor olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Kadro dışı bırakılmıştı, tesislerle tek başına çalışıyor
Kadro dışı bırakılmıştı, tesislerle tek başına çalışıyor

Süper Lig'deki ilk maçına 2002 yılında Konya'da Konyaspor-Adanaspor karşılaşmasında çıkan milli kaleci Serkan Kırıntılı, yeşil-beyazlı ekiple çıktığı 153 Süper Lig karşılaşmasında takımına büyük katkılar sundu.Geçen sezon yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen 35 yaşındaki tecrübeli kaleci, çıktığı 26 lig maçında 30 gol yedi.Yeşil-beyazlı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci, 2015'te giymeye başladığı Konyaspor formasıyla gösterdiği performans neticesinde 2018'de A Milli Takım'a çağrıldı.Adanaspor altyapısından çıkan Serkan Kırıntılı, 2002 yılında Adanaspor formasıyla ilk Süper Lig karşılaşmasına Konya'da Konyaspor'a karşı çıktı.Geçen sezonun son haftalarında teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadro dışı bıraktığı milli kaleci, yeni sezon çalışmalarına altyapı tesislerinde başladı.Serkan Kırıntılı'nın, teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. "Serkan Kırıntılı'nın herhangi bir alacağı bulunmuyor"Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren, kaleci Serkan Kırıntılı ile ilgili yaşananları anlattı.Işıkçeviren, Kırıntılı ile görüşmelerin devam ettiğini ancak şu anda teknik direktörün inisiyatifiyle kalecinin altyapı tesislerinde çalıştığını söyledi.Kırıntılı'nın bir antrenörle Tatlıcak Tesisleri'nde takımdan ayrı çalıştığını ifade eden Işıkçeviren, şunları kaydetti:"Serkan Kırıntılı ile uzun süre uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendisinin takımımıza değerli katkıları da olmuştur. Ancak bazı dönemlerde kulüpler ile oyuncular arasında böylesine sorunlar yaşanabiliyor. Son dönemdeki gelişmeler de hocamızın tasarrufudur. Yönetim olarak şunun bilinmesini isteriz ki; Serkan Kırıntılı'nın maaş ve ödemeleriyle ilgili kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmuyor. Serkan'ı birçok kulübün istediğine dair medyada haberler görüyoruz ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Böyle bir teklif gelirse yönetim kurulu olarak konuyu değerlendiririz."Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kartı tarihe geçtiGaleri: Aynı maç benzer hareket: Serkan Kırıntılı Fenerbahçe maçında yine cezalı

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