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Spor

Futbolcular ve sanatçılar depremzede çocuklar için sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla yarın Mersin'de "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" oynanacak.

10:18 . 9/05/2023 Salı
AA
Volkan Demirel ile Arda Turan Mersin Stadyumu'ndaki gösteri maçında karşı karşıya gelecek.

Volkan Demirel ile Arda Turan Mersin Stadyumu'ndaki gösteri maçında karşı karşıya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ana paydaşlığında başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına özel etkinliklerle devam edildiği belirtildi.


"Omuz Omuza" kampanyası kapsamında yarın Mersin Stadı'nda saat 17.00'de gösteri mücadelesi düzenleneceği aktarıldı.


Özel müsabakada 25 depremzede çocuğun, futbolcular ve sanatçılarla 20'şer dakikalık iki devre üzerinden maç yapacağı ifade edildi.


Karşılaşmada takımların teknik direktörlüğünü ise Volkan Demirel, Arda Turan ve Vincenzo Montella'nın üstleneceği kaydedildi.





#TFF
#Mersin Stadyumu
#Arda Turan
#Volkan Demirel
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