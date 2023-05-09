Futbolcular ve sanatçılar depremzede çocuklar için sahaya çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına GoArt Metaverse platformu ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Burada bir konuşma yapan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İnanıyorum ki Türk milleti her zaman bu zor durumlarda el ele vererek, renk, din, ırk hiçbir şey ayırt etmeden elini taşın altına koyacaktır ve depremzede vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışacaktır" dedi.