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Spor Futbolculardan Sergen Yalçına sürpriz Basın toplantısını bastılar
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Futbolculardan Sergen Yalçın'a sürpriz: Basın toplantısını bastılar

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın’ın basın toplantısını basarak kutlama yaptı.

Haber Merkezi İHA
Futbolculardan Sergen Yalçına sürpriz: Basın toplantısını bastılar
Basın toplantısı Sergen Yalçın tezahüratlarıyla inledi.

Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta büyük coşku yaşandı.

Göztepe maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek başarılı çalıştırıcıya tezahüratlarda bulundu.

Gökhan Töre yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı.

Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu.

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