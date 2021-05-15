Futbolculardan Sergen Yalçın'a sürpriz: Basın toplantısını bastılar

Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta büyük coşku yaşandı.
Göztepe maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek başarılı çalıştırıcıya tezahüratlarda bulundu.
Gökhan Töre yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı.
Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu.
Beşiktaşlı oyuncular, Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı!pic.twitter.com/O7X1D8mjMR
Beşiktaşlı oyuncular, Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı!pic.twitter.com/O7X1D8mjMR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 15, 2021