Futbolculardan Sergen Yalçın'a sürpriz: Basın toplantısını bastılar

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Süper Lig'in kralları: Boupendza ve Ghezzal

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Hatayspor forması giyen Boupendza gol kralı olurken, en çok asisti yapan isim ise Beşiktaşlı Ghezzal oldu.