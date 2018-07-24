Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon hazırlık kampında yapılan ağır antrenmanlar sonrasında oynanan hazırlık maçlarındaki sonuçların kendileri için önemli olmadığını söyledi. Dünkü maç sonrası değerlendirmeler yapan Karaman, ağır antrenmanlar sonrasında hazırlık maçlarını oynadıklarını belirterek, “Her ne kadar kulübümüz özveride bulunup bize böyle kamp dönemleri hazırlasa da uzun kamp döneminde en ufak bir sesin yükselmediği ve sadece çalışma konsantrasyonunun olduğu bir kamp dönemi oldu. Oyuncularına ayrı bir parantes açarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten gıklarını çıkartmadan çalıştılar, çok yoğun çalıştılar. Çok dar aralıklarla oynanan, yapılan ağır antrenmanlar sonrasında oynanan müsabakalarda sonuç bizim için önemli değil. Olsa kötü mü olurdu? Moral anlamında iyi olurdu. Biz farklı kazansak ya da yenilsek de takım anlamında bizim bir fikrimiz var. Trabzon’a dönünce bu fikrimizi daha net ortaya koyacağız” dedi.Bu arada dünkü maçta ilk kez 11’de oynayan Sosa ise takımda kalacağını söyledi.

Trabzonspor tat vermedi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’da kamp yapan Trabzonspor, Avusturya’nın Villach kentinde oynadığı 4. ve son hazırlık maçında Katar’ın El Duhail takımı ile 1-1 berabere kaldı. 43. dakikada Boudiaf’ın golüyle 1-0 geriye düşen Trabzonspor, 45’te Rodallega ile eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarının sonlarına doğru sakatlanan Yusuf Yazıcı ise riske edilmeyerek ikinci devre yerini Batuhan Artaslan’a bıraktı. Elindeki 3 stoperi gönderdikten sonra bu bölgede arayışa giren Trabzonspor’da, Mustafa Akbaş’ın ağırıları nedeniyle Hüseyin ile birlikte defansın göbeğinde Kucka oynadı.

Yenilenen tüzük onaylandı

Trabzonspor’un yenilenen tüzüğü onaylandı. Bordo-mavili kulübün internet sitesindeki açıklamada, “1 Temmuz 2018’de gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen yeni tüzüğümüz, İl Dernek Müdürlüğü tarafından bugün (dün) itibarıyla onaylanmıştır. Yenilenen tüzüğümüz, resmi sitemizde ‘kulüp’ başlığı altında yer alan ‘kulüp tüzüğü’ bölümüne eklenmiştir” denildi. Bu arada Trabzonspor Kulübü’nün kuruluş dönemini de kapsayan bazı karar defterleri ve belgelerin çalınarak bir müzayede firmasında satışa çıkartılmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.