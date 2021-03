Futbolcuları şaşırtan karar: Onyekuru ve arkadaşları deplasmana tekneyle gidiyor

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında yarın Benin'e konuk olacak Nijerya'da şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Nijerya Futbol Federasyonu, milli takım kafilesini komşu ülke olan Benin'e deniz yoluyla getirme kararı aldı.

Yaklaşık 3 saat süreceği belirtilen tekne yolculuğunun daha güvenli olduğu için tercih edildiği bildirildi.

Onyekuru: "İlk kez böyle bir şey yaşıyorum"

Nijerya Milli Takım futbolcuları bu kararı şaşkınlıkla karşıladı. Kafilede yer alan Galatasaraylı Henry Onyekuru, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Hayatımda ilk kez bir deplasmana gemi yolculuğuyla gideceğim. Benim için önemli olan şey ülkemi temsil etmek ve maçı kazanmak. Bunun için her şeye katlanırım."

Nigeria's National Team, the Super Eagles traveling to Benin Republic for their penultimate AFCON qualification game against the Squirrels of Benin Republic by waters pic.twitter.com/A0KYNijbFT REKLAM March 26, 2021