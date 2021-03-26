Spor Futbolcuları şaşırtan karar Onyekuru ve arkadaşları deplasmana tekneyle gidiyor
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Futbolcuları şaşırtan karar: Onyekuru ve arkadaşları deplasmana tekneyle gidiyor

Nijerya Futbol Federasyonu, aralarında Galatasaraylı futbolcular Onyekuru ve Etebo'nun da bulunduğu milli takım kafilesini Benin deplasmanına deniz yoluyla getirme kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbolcuları şaşırtan karar: Onyekuru ve arkadaşları deplasmana tekneyle gidiyor
Nijeryalı futbolcular tekneden fotoğraflar paylaştı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında yarın Benin'e konuk olacak Nijerya'da şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Nijerya Futbol Federasyonu, milli takım kafilesini komşu ülke olan Benin'e deniz yoluyla getirme kararı aldı.

Yaklaşık 3 saat süreceği belirtilen tekne yolculuğunun daha güvenli olduğu için tercih edildiği bildirildi.

Onyekuru: "İlk kez böyle bir şey yaşıyorum"

Nijerya Milli Takım futbolcuları bu kararı şaşkınlıkla karşıladı. Kafilede yer alan Galatasaraylı Henry Onyekuru, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

  • "Hayatımda ilk kez bir deplasmana gemi yolculuğuyla gideceğim. Benim için önemli olan şey ülkemi temsil etmek ve maçı kazanmak. Bunun için her şeye katlanırım."

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