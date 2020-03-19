SÜPER LİG

Futbolcularına ültimatom verdi: Herkes aldığı paranın hakkını verecek

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın Kayserispor maçı sonrası futbolcularına "Herkes aldığı paranın hakkını verecek" sözleriyle ültimatom vermesi camiada büyük ses getirdi.

Haber Merkezi İHA
Hikmet Karaman, idmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

Hikmet Karaman, idmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünün takımı değil bu. Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler. Bazı oyuncuların işine gelmiyor. Buradan çıkmak için her şeyimizi vermemiz lazım" demişti.

Maçın devre arasında yenilen gollere ve penaltı pozisyonlarına büyük tepki gösterdiği belirtilen Karaman’ın, kadroda revizyona gideceği ve bazı isimleri kulübeye alacağı öğrenildi.

Yaptığı açıklamayla futbolcularına ültimatom veren Karaman’ın kalan maçlar öncesi kulüpte seferberlik ilan ettiği, fiziksel olarak ortaya çıkan olumsuz tabloyu değiştirmek için de ekstra çalışma programı hazırladığı belirtildi.

  • Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 3 maçtan 1 puan aldı. Sarı-kırmızılılar ligin 27. haftasındaki Kasımpaşa ve 28. haftasındaki Göztepe maçlarını sahasında oynayacak.


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