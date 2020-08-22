Futbolcularını bedelsiz gönderen Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a Koita cevabı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Koita için Kasımpaşa Kulübü kararını verdi. Siyah beyazlıların başarılı oyuncu için İstanbul ekibinden talepte bulunduğu ancak yönetimin bu transferin gerçekleşmesine izin vermediği aktarıldı.
Fatih Öztürk ve Thiam'ın ayrılışlarında sorun çıkartmayan Kasımpaşa'nın Koita için 'yeni sezon planlamasında önemli bir yeri var' cevabını verdiği aktarıldı.
- Hatırlanacağı üzere Kasımpaşa, yakın zaman içerisinde takımın en golcü isimlerinden olan Thiam'ı Fenerbahçe'ye bedelsiz vermişti.
Fenerbahçe: "Türk futbolunda dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bu dönemde, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün ortaya koyduğu “ben değil biz” yaklaşımını her konuda bizzat hissettiğimizi, Mame Thiam’ın transferinde bu örnek duruşu bir kez daha yakinen gördüğümüzü paylaşmak isteriz." https://t.co/ZgJywFNsDt
Fenerbahçe: "Türk futbolunda dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bu dönemde, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün ortaya koyduğu “ben değil biz” yaklaşımını her konuda bizzat hissettiğimizi, Mame Thiam’ın transferinde bu örnek duruşu bir kez daha yakinen gördüğümüzü paylaşmak isteriz." https://t.co/ZgJywFNsDt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 18, 2020
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