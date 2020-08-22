Futbolcularını bedelsiz gönderen Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a Koita cevabı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Koita için Kasımpaşa Kulübü kararını verdi. Siyah beyazlıların başarılı oyuncu için İstanbul ekibinden talepte bulunduğu ancak yönetimin bu transferin gerçekleşmesine izin vermediği aktarıldı.

Fatih Öztürk ve Thiam'ın ayrılışlarında sorun çıkartmayan Kasımpaşa'nın Koita için 'yeni sezon planlamasında önemli bir yeri var' cevabını verdiği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Kasımpaşa, yakın zaman içerisinde takımın en golcü isimlerinden olan Thiam'ı Fenerbahçe'ye bedelsiz vermişti.