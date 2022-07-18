Spor Futbolcusunun Beşiktaşa transfer olduğunu sosyal medyadan duyurdu
FUTBOL FUTBOL

Futbolcusunun Beşiktaş'a transfer olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Beşiktaş, uzun süredir aradığı defans oyuncusunu buldu. Siyah beyazlı yöneticiler, İstanbulspor ile yaptıkları görüşmelerin ardından Emrecan Uzunhan'ın transferini tamamladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbolcusunun Beşiktaşa transfer olduğunu sosyal medyadan duyurdu
Emrecan Uzunhan - İstanbulspor

Beşiktaş, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoper, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katıyor. Siyah beyazlı idareciler, oyuncunun transferi için İstanbul ekibiyle el sıkışırken oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş kampına katılacağı belirtildi.

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma oyuncuları Emrecan Uzunhan için 'yolun açık olsun evlat' notunu düştü.

Emrecan Uzunhan, Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da bu sezon dikkat çekici bir performans sergilemiş ve birçok takımın transfer listesine girmişti.
Süre üç ay uzatıldı

Süre üç ay uzatıldı

​Bolu'da 'şato tipi villalar' için yeni karar.
Konyada akılalmaz olay

Konya'da akılalmaz olay

​İki mahalleye asit dolu variller bırakıldı, sonrası korkunç.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İrana gitti: Astana fotmatında Türkiye İran Rusya arasında Yedinci Üçlü Zirve yapılacak

​Binlerce tatilci oraya akın ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca gencin beklediği müjdeyi duyurdu.

Tehlikeye rağmen sulama kanalına girdiler.

​Düğünde gelin ve damat takılan paralardan dolayı adeta görülmedi.

Bilim insanlarını harekete geçirdi.

Bayraktar TB2 alıp Ukrayna'ya hediye edilecekler.

Tuz Gölü'ndeki doğa kampında flamingoları izlediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.