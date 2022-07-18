Futbolcusunun Beşiktaş'a transfer olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Beşiktaş, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoper, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katıyor. Siyah beyazlı idareciler, oyuncunun transferi için İstanbul ekibiyle el sıkışırken oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş kampına katılacağı belirtildi.

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma oyuncuları Emrecan Uzunhan için 'yolun açık olsun evlat' notunu düştü.

Emrecan Uzunhan, Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da bu sezon dikkat çekici bir performans sergilemiş ve birçok takımın transfer listesine girmişti.