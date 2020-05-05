SÜPER LİG

Futbolda gözler bu toplantıda: Sezonun kaderi belli oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.

Haber Merkezi İHA
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu

Futbolda gözler bugün yapılacak görüşmeye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün saat 15.00'te futbol liglerinin geleceğini belirleyecek bir görüşme yapacak.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan toplantıda liglerin devam edip etmeyeceğine yönelik yol haritası çizilecek.

Toplantıda ayrıca Bilim Kurulu Üyeleri de yer alacak.

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