Futbolda kritik zirve

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşüyor.

Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantı saat 14.00'te başladı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bir sporcumuzun sağlığını asla hiçbir şeye değişmeyiz"

"Değerli kulüp başkanlarımızla bir aradayız. TFF Başkanımız ve Kulüpler Birliği ile irtibat halindeyiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğin nicelerini de gerçekleştiririz. Hepimiz için aslolan ligleri devam ettirmek olacaktır. Bir sporcumuzun sağlığını asla hiçbir şeye değişmeyiz."

"Altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız"



"Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevirebileceğimiz. Türk sporu için nasıl bir kazanım elde ederiz, bunu düşünmeliyiz. Bundan sonraki süreçte dışa bağımlı olmak yerine üretim ve altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız."





