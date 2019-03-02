Futbolda sürpriz değişiklik: 1 metre kuralı geliyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugünkü toplantısında serbest vuruşlarda kurulan barajlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi görüşecek.

Toplantıda, serbest vuruşu kullanan takımın oyuncularının baraja girmesini engellemek için '1 metre' kuralını tartışacağı ifade edildi.

Buna göre; serbest vuruşu kullanan takımın futbolcularının, barajın en az bir metre uzağında durması zorunlu olacak.

Kuralının amacının barajda futbolcular arasında yaşanan itiş kakışı önlemek olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, serbest vuruşlarda kurulan barajlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi görüşecek;



──Buna göre barajlarda serbest vuruşu kullanan takımın oyuncusu olamayacak.

(🖇The Times) pic.twitter.com/q8yOeHnkTR — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Mart 2019

Haftanın açılış maçında Koray Gençerler'den şaşkınlık yaşatan karar Antalyaspor-Ankaragücü maçının 72. dakikasın ev sahibi ekip çok kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Duran topun başına gelen Diego Angelo şutunu attığı sırada Ankaragücülü futbolcu Dja Djédjé, barajdan çıktı ve topun önüne atladı. Pozisyona itiraz eden Antalyasporlu futbolcuların aksine hakem oyunu devam ettirdi.Atışın tekrarlanması gerektiğini ifade eden kırmızı beyazlı futbolcular Koray Gençerler'in bu kararı sonrasında adeta çılgına döndü.Maç sonunda büyük tepkiAntalyaspor kaptanı Diego Angelo, mücadele sonunda yaptığı açıklamada, "Maç bizim için kötü oldu. Birkaç pozisyonda hakem VAR'a bakmadı. Benim pozisyonda Djedje bana geldi. Frikik pozisyonunda bana koştu, bu net. Hakem benden yana olsun istemiyorum. Biraz dikkat" ifadelerini kullandı.



