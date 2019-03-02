Futbolda sürpriz değişiklik: 1 metre kuralı geliyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugünkü toplantısında serbest vuruşlarda kurulan barajlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi görüşecek.
Toplantıda, serbest vuruşu kullanan takımın oyuncularının baraja girmesini engellemek için '1 metre' kuralını tartışacağı ifade edildi.
Buna göre; serbest vuruşu kullanan takımın futbolcularının, barajın en az bir metre uzağında durması zorunlu olacak.
- Kuralının amacının barajda futbolcular arasında yaşanan itiş kakışı önlemek olduğu belirtiliyor.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, serbest vuruşlarda kurulan barajlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi görüşecek;
──Buna göre barajlarda serbest vuruşu kullanan takımın oyuncusu olamayacak.
(🖇The Times) pic.twitter.com/q8yOeHnkTR
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, serbest vuruşlarda kurulan barajlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi görüşecek;
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