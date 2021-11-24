Futbolda yeni bir kural değişikliği geliyor

Son yıllarda futbolda yeni bir yapılanmanın olması gerektiği sürekli olarak savunuluyor. Bunlardan en önemlisi ise Avrupa Süper Ligi'ydi. Oyun süresinin kısalması başta olmak üzere birçok yeni düşünce vardı. Fakat Avrupa Süper Ligi'ne hem FIFA hem UEFA hem de taraftarlar karşı çıkmıştı.

Şimdi de futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB, yeni bir kural değişikliğine imza atmaya hazırlanıyor. Önemli maçların devre aralarındaki 15 dakikalık sürenin, Super Bowl tarzı eğlence gösterilerine yer verilmesi amacıyla 25 dakikaya çıkarılması tartışılıyor.

Reklam gelirinin artması bekleniliyor

Hatta Avrupa basınında yer alan haberlerde, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun, büyük organizasyonların final maçlarında devre arasının 25 dakikaya çıkarılması için görüşmeler yapacağı iddia edildi. Super Bowl'u örnek gösteren CONMEBOL, devre arasında yapılacak konser ve şovlarla reklam gelirlerinin artacağını ifade ediyor.