Futbolun zirvesinde altyapı vurgusu

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüştü. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bir sporcumuzun sağlığını asla hiçbir şeye değişmeyiz"

"Değerli kulüp başkanlarımızla bir aradayız. TFF Başkanımız ve Kulüpler Birliği ile irtibat halindeyiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğin nicelerini de gerçekleştiririz. Hepimiz için aslolan ligleri devam ettirmek olacaktır. Fakat sağlık her şeyin başında gelen bir unsur. Bir sporcumuzun sağlığını asla hiçbir şeye değişmeyiz."

"Bu sürecin bir kazanım olmasını temenni ediyoruz"

"Spor camiamız adına, hem mali anlamda hem de sportif anlamda yapılanları değil, yapılamayanları ortaya koymak durumundayız. Bu sürecin bir kazanım olmasını temenni ediyoruz. Amatör branşlarımızın desteklenmesi konusunda yönetmelik çalışmalarımız da hızla sürüyor."

"Altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız"

"Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevirebileceğimiz. Türk sporu için nasıl bir kazanım elde ederiz, bunu düşünmeliyiz. Bundan sonraki süreçte dışa bağımlı olmak yerine üretim ve altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız."

Açılış konuşmasından sonra Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve kulüp başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Toplantının kalan bölümü kapalı olarak gerçekleştirildi.









