Galatasaray - Altay: 3-1

Galatasaray, penaltıdan Falcao’nun 9’uncu dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapatırken, 52’nci dakikada Belhanda, 62’nci dakikada Emre Akbaba’nın golleriyle sarı kırmızılı takım skoru 3-0'a getirdi. 72’nci dakikada Altay'dan Hakan Demirci ağları sarsarak skoru tayin etti: 3-1. Ayrıca 75’inci dakikada Altay’ın Paixao ile kullandığı penaltı vuruşunda Berk Balaban gole izin vermedi.
Saracchi göz doldurdu
- Galatasaray’ın RB Leipzig’den kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Sarracchi ilk maçında göz doldurdu. İlk yarıda etkili hücum bindirmeleri yapan sol bekin takıma çabuk uyum sağladığı görüldü. Uruguaylı futbolcu yerini ikinci yarıda Emre Taşdemir’e bıraktı.
Emre Akbaba golle döndü
- Geçen sonun 32’nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelede sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 62’nci dakikada Sekidika’nın asistinde takımının 3'üncü golüne imza attı.
Yarınki rakip Adana Demirspor
- Fatih Terim'in öğrencileri ikinci hazırlık maçını ise TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı oynayacak. Belek'teki müsabaka, yarın saat 18.00'de oynanacak.
Milli futbolcu #EmreAkbaba, 8 ay sonra çıktığı ilk maçta yeni transfer Jesse Sekidika'nın asistiyle gol attı. pic.twitter.com/S6N7O6CvUd
Milli futbolcu #EmreAkbaba, 8 ay sonra çıktığı ilk maçta yeni transfer Jesse Sekidika'nın asistiyle gol attı. pic.twitter.com/S6N7O6CvUd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Ocak 2020
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