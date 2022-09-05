Galatasaray - Gaziantep FK (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. NEF Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

Ev sahibi ekipte yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Gaziantep FK'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

REKLAM

Galatasaray'ın ilk 11'i

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

Sarı-kırmızılıların 4 haftada oynadığı maçlardaki tüm gollerini (2) oyuna sonradan dahil olup kaydeden Gomis, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, etkisini gösteremeyen yıldız Seferovic'i yedek kulübesinde bekleterek oyunun gidişatına göre değerlendirecek.



Gaziantep FK'nın ilk 11'i

Günay, Djilobodji, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Figueiredo, Sagal, Maxim, Kitsiou.

Konuk ekibin teknik direktörü Erol Bulut, sezonun başlangıcından itibaren istikrarlı bir oyun sergileyen ideal 11'ini bozmadı ve zorlu deplasmana da şuana kadar oynattığı ilk 11 ile çıkıyor.