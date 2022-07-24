Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI

Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başlayacak. Hazırlık mücadelesinin tüm detayları ve canlı takibini haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk ile yeni transferler ilk kez NEF Stadyumu'nda maça çıkacak ve taraftarla buluşacak.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleye NEF Stadyumu ev sahipliği yapacak. Galatasaray - Kasımpaşa maçı Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray hazırlık maçlarında ne yaptı?
Galatasaray şu ana kadar 4 hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçların birinden galip ayrıldı, birinde berabere kaldı, ikisini ise kaybetti.
- Sturm Graz 2-1 Galatasaray
- Galatasaray 0-1 MOL Fehervar
- Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc
- Galatasaray 0-0 Pardubice
Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i;
- Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Berkan, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Gomis