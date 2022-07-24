Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI Galatasaray, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde ilk defa evinde bir mücadele verecek. Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maç saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray-Kasımpaşa maçı şifreli olarak Smart Spor kanalından yayınlanacak. Mücadele dair tüm detayları ve canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

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