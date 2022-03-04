Galatasaray adasına kavuştu: Teslim alınan adanın ne olacağı belli oldu Galatasaray Kulübü, Yargıtay'ın kararı sonucunda Galatasaray Adası'nın hukuki ve fiili olarak teslim alındığını duyurdu. Adanın son haline yönelik fotoğraflar paylaşılırken sarı kırmızılı kulübün adayı nasıl kullanacağı da belli oldu.

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