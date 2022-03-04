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Galatasaray adasına kavuştu: Teslim alınan adanın ne olacağı belli oldu

Galatasaray Kulübü, Yargıtay'ın kararı sonucunda Galatasaray Adası'nın hukuki ve fiili olarak teslim alındığını duyurdu. Adanın son haline yönelik fotoğraflar paylaşılırken sarı kırmızılı kulübün adayı nasıl kullanacağı da belli oldu.

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Haber Merkezi AA
Galatasaray adasına kavuştu: Teslim alınan adanın ne olacağı belli oldu
Galatasaray Adası'nın son hali.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nı hukuki ve fiili olarak teslim aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası’nın yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Galatasaray adası, sarı kırmızılı camiada uzun süredir gündemde yer alıyordu. Yeniden teslim alınmaya çalışılan ada ile ilgili Yargıtay kararının ardından kulüp hedefine ulaşmış oldu.

Galatasaray Adası'nın son hali.
Galatasaray Adası'nın son hali.

Galatasaray Adası'nın son hali.
Galatasaray Adası'nın son hali.

Galatasaray Adası'nın son hali.
Galatasaray Adası'nın son hali.

Galatasaray Adası'nın son hali.
Galatasaray Adası'nın son hali.
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