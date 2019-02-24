Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesinde büyük tehlike

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi öncesinde sarı kırmızılı idareciler stadyumun üstünde biriken karların temizlenmesi için talimat verdi.

Sahaya düşen karların futbolcu sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturması sebebiyle stadyuma gelen özel ekip, Türk Telekom'un çatısında sahaya yakın olan bölümdeki karları temizledi.

Maç içerisinde sahaya düşebilecek yoğun kar kütlesinin büyük bir sorun çıkartabileceğini düşünen idareciler bu hamleyle karşılaşmada yaşanabilecek olumsuz bir durumun da önüne geçmiş oldu.