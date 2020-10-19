SÜPER LİG

Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR’ı Özgür Yankaya

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Alanyaspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Yiğit Arslan görev alacak. Bu zorlu maçta VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya, Video Yardımcı Hakem Asistan’ı (AVAR) olarak da Serkan Ok eşlik edecek.


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