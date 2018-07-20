Galatasaray Alimi'yle sözleşme imzalayacak

Galatasaray, altyapısında forma giyen Nijeryalı forvet Sunday Alimi ile ilgili kararını verdi.
Skorer'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U-19 takımına transfer edilen Sunday Alimi, gösterdiği performansla profesyonel sözleşmeye imza atacak.
- Sunday Alimi, Galatasaray’dan önce Nijerya’nın Lobi Stars takımında forma giyiyordu. 18 yaşını dolduran genç forvet ile scout ekibi ve Tudor arasında yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme imzalanması kararı alınmıştı.
Bu sözleşme, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde de yer almıştı.
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