Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray bu akşam sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Taraftarlar bu maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak kimin görev alacağını merak ediyor.
Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim. pic.twitter.com/h6gHdlMMTi
Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim. pic.twitter.com/h6gHdlMMTi— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 3, 2023
Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Burak Şeker olacak.
- Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alacak. Ceylan’a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.
Mustafa Öğretmenoğlu ise bu sezon VAR veya AVAR olarak 6 maçta görev aldı.