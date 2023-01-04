Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray bu akşam sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Taraftarlar bu maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak kimin görev alacağını merak ediyor.

Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim. pic.twitter.com/h6gHdlMMTi — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 3, 2023

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Burak Şeker olacak.

Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alacak. Ceylan’a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.

Hakan Ceylan bu sezon, VAR ve AVAR olarak toplam 5 maçta görev aldı

Mustafa Öğretmenoğlu ise bu sezon VAR veya AVAR olarak 6 maçta görev aldı.

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FOTOĞRAF 11 ​Süper Ligin 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçeyi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Antalyasporun eşitliği yakaladı. Fakat bu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Peki, eski hakemler Antalyasporun attığı gol için ne yorumda bulundu? Antalyasporun golünde ofsayt var mı yok mu? İşte Antalyasporun attığı gol sonrasında yapılan yorumlar; Bünyamin Gezer: Ofsayt Fırat Aydınus: Antalyasporun son dakikada iptal edilen golünde bana göre ofsayt doğru. Benim yorumum, ofsayt kararı doğru. Çünkü ofsayttaki Haji Wrightın Osayi Samuele bir teması var burada. Erman Toroğlu: Yanlış karar. Deniz Çoban: Kesinlikle ofsayt. Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru. Lale Orta: Karar yanlış. Golü iptal etmemeliydi. VAR müdahale etmeliydi. Antalyaspor'un attığı gol için eski hakemler ne dedi? Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hakemin verdiği kararlar damga vururken, Antalyaspor'un son dakikalarda bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Peki, eski hakemler Antalyaspor'un attığı gol için ne yorumda bulundu? Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı yok mu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. BiP'te paylaş

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SPOR Şenol Güneş: "VAR kayıtları açıklandıysa artık devam etmeli"