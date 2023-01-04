Spor Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam saat 20.00'de NEF Stadyumu'nda Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk edecek. Futbolseverler bu maçın VAR hakemini sormaya başladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR hakemi kim olacak?
VAR hakemleri online olarak TFF'nin Riva tesislerinden bağlanarak maçın hakemiyle irtibat kuruyor.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray bu akşam sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Taraftarlar bu maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak kimin görev alacağını merak ediyor.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Burak Şeker olacak.

  • Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alacak. Ceylan’a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.

Hakan Ceylan bu sezon, VAR ve AVAR olarak toplam 5 maçta görev aldı
Hakan Ceylan bu sezon, VAR ve AVAR olarak toplam 5 maçta görev aldı

Mustafa Öğretmenoğlu ise bu sezon VAR veya AVAR olarak 6 maçta görev aldı.

Antalyaspor'un attığı gol için eski hakemler ne dedi?
FOTOĞRAF 11
Title
​Süper Ligin 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçeyi konuk etti.
Title
Mücadeleyi sarı-lacivertli takım, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.
Title
Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Antalyasporun eşitliği yakaladı. Fakat bu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Title
Peki, eski hakemler Antalyasporun attığı gol için ne yorumda bulundu? Antalyasporun golünde ofsayt var mı yok mu?
Title
İşte Antalyasporun attığı gol sonrasında yapılan yorumlar;
Title
Bünyamin Gezer: Ofsayt
Title
Fırat Aydınus: Antalyasporun son dakikada iptal edilen golünde bana göre ofsayt doğru. Benim yorumum, ofsayt kararı doğru. Çünkü ofsayttaki Haji Wrightın Osayi Samuele bir teması var burada.
Title
Erman Toroğlu: Yanlış karar.
Title
Deniz Çoban: Kesinlikle ofsayt.
Title
Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru.
Title
Lale Orta: Karar yanlış. Golü iptal etmemeliydi. VAR müdahale etmeliydi.
Antalyaspor'un attığı gol için eski hakemler ne dedi?
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hakemin verdiği kararlar damga vururken, Antalyaspor'un son dakikalarda bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Peki, eski hakemler Antalyaspor'un attığı gol için ne yorumda bulundu? Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı yok mu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Şenol Güneş: "VAR kayıtları açıklandıysa artık devam etmeli"
SPOR
Şenol Güneş: "VAR kayıtları açıklandıysa artık devam etmeli"

Kayserispor'dan 3 puan açıklaması: 'Çözüleceğine inanıyoruz'
SPOR
Kayserispor'dan 3 puan açıklaması: 'Çözüleceğine inanıyoruz'

Katarda da kullanılmıştı

Katar'da da kullanılmıştı

​İspanya Süper Kupası'nda Yarı-Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak.
Yalanlama geldi

Yalanlama geldi

​Ronaldo'nun sözleşmesindeki özel madde konusunda açıklama geldi.
Bu durum komik

'Bu durum komik'

Vitor Pereira'dan Jorge Jesus itirafı
'Bütün maçlar açıklanmalı'

'Bütün maçlar açıklanmalı'

​Şenol Güneş'ten VAR kayıtları yorumu.
Bonservisi alınacak

Bonservisi alınacak

​Şenol Güneş'in jokeri Tayfur Bingöl.
'VAR müdahale etmeliydi'

'VAR müdahale etmeliydi'

​Antalyaspor'un attığı gol için eski hakemler ne dedi?
'Doğru karar'

'Doğru karar'

Futbol yorumcuları Rossi'nin iptal edilen golünü değerlendirdi.
'Beşiktaş'ın adı <br>zirveye oynar'

'Beşiktaş'ın adı
zirveye oynar'

​Şenol Güneş, antrenmanda sık sık oyuncularını uyarıyor.
Evinde yenilmiyor

Evinde yenilmiyor

​Trabzonspor'un bileği sahasında bükülmüyor.
Kariyer rekorunu kırdı

Kariyer rekorunu kırdı

​NBA'de Giannis Antetokounmpo'nun gecesi.
'Çözüleceğine inanıyoruz'

'Çözüleceğine inanıyoruz'

​Kayserispor'dan 3 puan açıklaması.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi feshedildi.
'VAR kayıtları açıklansın'

'VAR kayıtları açıklansın'

Fenerbahçe'nin maçı sonrasında ezeli rakipten paylaşım geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.