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İcardi'nin gol sevinci
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 49. dakikada İcardi ve 59. dakikada Floranus (kk) attı. Konuk ekibin tek golünü 55. dakikada Luiz Adriano attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 45'ye çıkartırken, Hatayspor 18 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Giresunspor konuk olurken, Antalyaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
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