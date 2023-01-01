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Spor

Özet | Galatasaray-Antalyaspor: 2-1

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle serisini 9 maça çıkardı. Konuk ekipte Luiz Adriano 90+10. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray-Antalyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İcardi'nin gol sevinci

İcardi'nin gol sevinci

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 49. dakikada İcardi ve 59. dakikada Floranus (kk) attı. Konuk ekibin tek golünü 55. dakikada Luiz Adriano attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 45'ye çıkartırken, Hatayspor 18 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Giresunspor konuk olurken, Antalyaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

Galatasaray-Antalyaspor maç özeti

  • 4. dakikada ceza yayının sağında topla buluşan Boey'un sol ayağıyla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta çıktı.
  • 17. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında konuk takım savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  • 18. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Nakajima, pasını altıpas gerisindeki Larsson'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak üst direkten döndü.
  • 34. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasındaki Oliveira'dan seken top, arkasındaki Boey'da kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan çok sert şutunda, kaleci Leite sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
  • 43. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu topu kaleci Leite kurtardı.

Galatasaray-Antalyaspor maç özeti izle





#Galatasaray
#Antalyaspor
#Süper Lig
25 dakika önce
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Özet | Galatasaray-Antalyaspor: 2-1
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