Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamaya Fenerbahçe Kulübü'nün gösterdiği tepkiyle ilgili "Yaptığımız açıklamada PFDK'nin adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar. Özellikle Galatasaray Sportif AŞ'deki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum." dedi.